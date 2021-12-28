В среду, на Агея Инесея, следят за погодой

В среду, 29 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в горных районах пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах изморозь. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 25-27 градусов, по области – минус 21-27 градусов, в низинах – до минус 34 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 15-17 градусов. По области – минус 14-19 градусов, в низинах – до минус 24 градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 21 минута, заход - в 16 часов 33 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 11 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 29 декабря – Агей Инесей. На Агея Инесея наши предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», - говорили люди в этот день.

Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения. Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.