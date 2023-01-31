В среду в Челябинской области – без осадков

В среду, первого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами изморозь. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – 14-19 градусов, в горах теплее – минус 9-14 градусов, в низинах столбик термометра будет опускаться до минус 23 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 3-5 градуса. По области – от ноля до минус пяти градусов, в низинах - до минус 12 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 46 минут, заход – в 17 часов 29 минут. Долгота светового дня 8 часов 43 минуты. Луна растущая.

По народному календарю первого февраля - Макарьев день, Макар – весноуказчик.

По этому дню наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель - в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель - ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день - а значит, и в течение всего месяца - говорил о том, что лето будет благоприятным.

Именины в этот день: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.