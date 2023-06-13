В среду в Челябинской области днем тепло и ветрено, ночью местами заморозки

В среду, 14 июня, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, преимущественно без осадков. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах столбик термометра может опуститься до нулевой отметки, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 20-25 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс 16 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 35 минут. Долгота светового дня – 17 часов 21 минута. Полнолуние.

По народному календарю 14 июня – Устин - Брусничные губы.

На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина - рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым - это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало - это могло привести к пожару

Именины в этот день: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.