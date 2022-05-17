В среду в Челябинской области – дожди и грозы

В среду, 18 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов.

В дневные часы в Челябинске - плюс 16-18 градусов. По области – плюс 14-19 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 733 миллиметров ртутного столба, но останется на девять единиц ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 41 минуту, заход - в 21 час 3 минуты. Долгота светового дня – 16 часов 22 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница.

На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых.

Именины в этот день: Адриан, Ирина (Арина), Яков.