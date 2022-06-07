В среду в Челябинской области дожди прогнозируют в большинстве районов

В среду, восьмого июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью на крайнем западе вероятны сильные дожди, в отдельных районах грозы.

В восточных и юго-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 7-12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов. По области – плюс 14-19 градусов, на крайнем западе региона прохладнее – до плюс 10 градусов.

Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 726 миллиметров ртутного столба, ночью оно немного понизится, днем повысится и составит 730 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 16 минут, заход - в 21 час 30 минут. Долгота светового дня – 17 часов 14 минут. Луна растущая.

По народному календарю восьмого июня – Карп Карполов.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней. Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Именины в этот день: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.