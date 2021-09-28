В среду в Челябинской области лишь местами небольшие осадки

В среду, 29 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки, в Челябинске - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус трех до плюс двух градусов. В горах и низинах при прояснении до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 8-10 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Ефимия, Птичья костка.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Именины в этот день: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.