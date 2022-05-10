В среду в Челябинской области местами кратковременные дожди

В среду, 11 мая, в Челябинской области облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. В юго-восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области - плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов. По области – плюс 11-16 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно немного понизится, днем повысится и составит 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 53 минуты, заход - в 20 часов 48 минут. Долгота светового дня – 15 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю 11 мая - Березосок. Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца - к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной - это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать - и тогда грядки и пашни будут плодородны.

Именины в этот день: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.