В среду в Челябинской области местами небольшой снег

В среду, восьмого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была минус 25 градусов, влажность воздуха 77%, ветер южный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 8-10 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 15 градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление на 10 единиц выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 33 минуты, заход – в 17 часов 44 минуты. Долгота светового дня 9 часов 11 минут. Луна убывающая.

По народному календарю восьмого февраля - Федор-поминальник.

Про Федора Студита также говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот день - такова и весна будет. Именины в этот день: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.