01.03.2023
ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок по трассе М-5
28.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое марта (18+)
28.02.2023
Экс-директору ПО «Монтажник» из Магнитогорска смягчили приговор
28.02.2023
ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»
28.02.2023
В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков
28.02.2023
«Уральская метелица» определила лучших спортсменов Еткуля
В среду в Челябинской области местами небольшой снег
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023