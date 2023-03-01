В среду в Челябинской области местами небольшой снег

В среду, первого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, на западе до умеренного, в отдельных районах гололедные явления, слабые метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в восемь утра в Челябинске температура воздуха была минус один градус, влажность воздуха 92%, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 1-6 градусов.

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 726 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 724 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 7 часов 41 минуту, заход - в 18 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 51 минута. Луна убывающая.

По народному календарю первого марта – Ярилин день.

Начинались Ярилины хороводы - празднования в честь прихода весны. Однако скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего».

Именины в этот день: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.