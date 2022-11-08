08.11.2022
Челябинская «Спарта» улучшает облик
08.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября (18+)
08.11.2022
Следствие по крупной аварии взяла на контроль прокуратура
08.11.2022
Российский союз поставщиков металлопродукции наградил Торговый дом ММК
08.11.2022
Текслер и Котова возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
В среду в Челябинской области местами ожидается небольшой снег
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022