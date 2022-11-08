В среду в Челябинской области местами ожидается небольшой снег

В среду, девятого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. В Челябинске – без существенный осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 13 минут, заход - в 17 часов 3 минуты. Долгота светового дня - 8 часов 50 минут. Полнолуние.

По народному календарю девятого ноября – Зарок на Параскеву.

В этот день было принято давать обеты - обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан, Терентий.