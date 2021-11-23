В среду в Челябинской области морозно

В среду, 24 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 12-17 градусов, при прояснении – минус 18-23 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов. По области – минус 7-12 градусов.

Ветер западной четверти 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 16 часов 37 минут. Долгота светового дня – 7 часов 53 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Федор Студит, Федор Мороз.

Прозвище Федора (Феодора) - Студит - в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа - что ни день, то хуже». Этот день мудрые люди советовали провести дома - поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения. По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд - к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами - малиной, земляникой, черникой.

Именины в этот день: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.