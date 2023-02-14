В среду в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

В среду, 15 февраля, в Челябинской области сохраняется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В Челябинске - преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы. Ночью морозно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гидрометцентре Челябинской области, в ночь на среду в Челябинске минус 20-22 градуса, по области - минус 18-23 градуса, при прояснении мороз усилится до минус 28 градусов, в горах - до минус 14 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 9-11 градусов, по области – минус 6-11 градусов, лишь в низинах будет холоднее – до минус 16 градусов.

Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы - 745 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взошло в 9 часов 20 минут, зайдет в 18 часов 59 минут. Долгота светового дня – 9 часов 40 минут. Луна убывающая.

В среду православные отметят праздник Сретение Господне. Первая встреча зимы с весной.

Примечали: какова погода на Сретение, такова и весна будет. На сретенье снежок и мороз – весна будет поздняя и холодная, если тепло – весна ранняя и теплая. Если в этот день не выглянет солнышко – ожидай еще морозов.

Снег на Сретенье поутру - жди ранних хлебов в поле густоту, в полдень снег - средние хлеба уродятся полно, снег вечером повалит - поле с хлебом яровым подымет.