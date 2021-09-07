В среду в Челябинской области ночные заморозки и местами дожди

В среду, восьмого сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В Челябинске - преимущественно без осадков.

В южных районах сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 1-3 градуса, на почве заморозки до минус одного градуса, по области – до плюс пяти градусов, в низинах - до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

Ветер северо-западный, западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 10 минут, заход - в 19 часов 34 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Наталья Овсяница и Адриян Осенний.

С Натальи Овсяницы на Руси начинали косить овес. «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез», — говорили в народе.

С этого времени день убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел (12 июля) на час день убавил, Илья Пророк (2 августа) два уволок, а Адриян и Наталья три утащили, канальи». Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.

Именины в этот день: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.