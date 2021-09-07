07.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября
07.09.2021
Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию
07.09.2021
Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
07.09.2021
«Андрюша» начинает прием заявок на Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов
07.09.2021
Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан
07.09.2021
Экс-инспектор ДПС, отпустивший водителя с психическим заболеванием, пойдет под суд
В среду в Челябинской области ночные заморозки и местами дожди
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021