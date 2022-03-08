В среду, девятого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью морозно, днем местами небольшой снег, изморозь. Атмосферное давление выше нормы и продолжит расти.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 22-24 градуса, по области – минус 19-24 градуса, при прояснении – до минус 30 градусов, на крайнем западе и юге – до минус 16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов, по области – до минус пяти градусов.

Ветер южный с переходом на восточный 2-7 метров в секунду, днём местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 25 минут, заход - в 18 часов 46 минут. Долгота светового дня - 11 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю девятого марта - Иванов день.

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоет синица - это к теплу; однако если поет она протяжно и жалобно - значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой. Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, - Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.

Именины в этот день: Иван, Иларион.