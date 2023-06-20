20.06.2023
МТС Live запускает собственный концертный зал в Челябинске
20.06.2023
В школах Челябинской области создадут открытую систему по качеству питания учеников
20.06.2023
На Аркаиме покажут миф о постпандемийном мире
20.06.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов
20.06.2023
В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар
20.06.2023
Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов
В среду в Челябинской области – прохладно, сыро и ветрено
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023