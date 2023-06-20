В среду в Челябинской области – прохладно, сыро и ветрено

В среду, 21 июня, в Челябинской области ожидается прохладная, сырая и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление существенно ниже нормы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают лишь плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов.

Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днём местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 14 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю 21 июня – Федор Колодезник.

На Руси этот день считали своим праздником колодезники - мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая.

С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие - «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли.

В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.