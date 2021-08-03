В среду в Челябинской области сильная жара, местами дожди и грозы

В среду, четвертого августа, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Во второй половине дня в южных районах прогнозируется сильная жара. Местами на юге региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 32-34 градуса. По области – плюс 32-37 градусов.

Ветер ночью неустойчивый до пяти метров в секунду, днем южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в пять часов семь минут, заход - в 20 часов 51 минуту. Долгота светового дня - 15 часов 44 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Мария Ягодница.

В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные росы - льны будут серы и косы». Вместе с тем, утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

Именины в этот день: Алексей, Корнилий, Мария, Михаил.