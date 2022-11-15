В среду в Челябинской области – снег и понижение температуры

В среду, 16 ноября, в Челябинской области холодная и сырая погода, в большинстве районов пройдет небольшой снег, ночью возможны слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 13-18 градусов, на юге – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 11-13 градусов. По области –минус 9-14 градусов, в южных районах теплее – до минус шести градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 26 минут, заход - в 16 часов 50 минут. Долгота светового дня - 8 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 16 ноября – Анна Холодная.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал, наоборот, плохие дела: «Анна холодная — осень голодная». Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.

Именины в этот день: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.