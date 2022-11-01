В среду в Челябинской области – снег, местами дождь, порывистый ветер

В среду, второго ноября, в Челябинской области ожидается снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, в горах в ночные часы - до очень сильных. Атмосферное давление значительно ниже нормы. В отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах сильная гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов, в южных районах – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градус, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, ночью порывы до 17 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление на 11 единиц ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 727 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 7 часов 58 минут, заход - в 17 часов 17 минут. Долгота светового дня - 9 часов 18 минут. Луна растущая.

По народному календарю второго ноября – Артемьев день.

Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. «Волчий корень ему покорен. Волчье лыко - его улыбка», - так говорили о родившемся на Артемия. Знали также, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод. На Артемия также было принято квасить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа.

Именины в этот день: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.