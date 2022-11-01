01.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе ноября (18+)
01.11.2022
Теплоснабжение посёлка Энергетиков в Троицке переведено на новую котельную
01.11.2022
За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое
01.11.2022
В Челябинске спуск с Меридиана на проспект Победы закроют для автомобилистов
01.11.2022
В сквере у ДК «Станкомаш» по просьбам ленинцев установили фонари
01.11.2022
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
В среду в Челябинской области – снег, местами дождь, порывистый ветер
ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры
31.10.2022
Челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа»
30.10.2022
В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова
29.10.2022
Специальная военная операция показала: сила – в правде и единстве России
28.10.2022
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022