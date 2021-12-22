В среду в Челябинской области – снегопады и метели

В среду, 22 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода, небольшой снег, на востоке области до умеренного, в отдельных районах отложения мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – минус 1-6 градусов, на крайнем севере – до минус 11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – до минус пяти градусов, в горах – до минус 10 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня - 7 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Анна Темная.

С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.

В это время наши предки обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней - это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную - лето ждали плохое, а если с просветом - урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно -— то и под Новый год выглянет солнце.

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.