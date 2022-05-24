В среду в Челябинской области тепло, дожди, грозы

В среду, 25 мая, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, кратковременные дожди, в горах местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, в горах прохладнее – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов. По области – плюс 21-26 градус, в горах - плюс 13-18 градусов.

Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем при грозах шквалистое усиление до 22 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 30 минут, заход - в 21 час 12 минут. Долгота светового дня – 16 часов 42 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 25 мая – Епифанов день, Рябиновка.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Именины в этот день: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.