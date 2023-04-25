В среду в Челябинской области – тепло и ветрено

В среду, 26 апреля, в Челябинской области ожидается теплая и ветренная погода, преимущественно без осадков. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в низинах – до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, по области – до плюс 19-24 градусов.

Ветер юго-западный, южный ночью 2-7 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, но останется чуть выше нормативного значения. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в пять часов 26 минут, заход - в 20 часов 19 минут. Долгота светового дня - 14 часов 53 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 26 апреля – Фомаида Медуница.

На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.

Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.

Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.