25.04.2023
В Магнитогорске проходят финалы игры-викторины «Моя Магнитка»
25.04.2023
Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей
25.04.2023
Опять со своими художествами: вандалы добрались и до новой набережной Челябинска
25.04.2023
Миньярская школа искусств обретет новый облик
25.04.2023
В озере Иртяш были обнаружены артиллерийские снаряды
25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
В среду в Челябинской области – тепло и ветрено
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023