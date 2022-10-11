В среду в Челябинской области ясно и тепло 

В среду, 12 октября, в Челябинской области ожидается теплая и маловетреная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 4-7 градуса, по области - плюс 3-8 градусов, в низинах - до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 14 минут, заход - в 18 часов 7 минут. Долгота светового дня - 10 часов 52 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 12 октября – Феофан Милостивый.

В русском народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди. Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени.

Про звездное небо наши предки говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко». На Феофана охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.