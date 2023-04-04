В среду в Челябинской области – ясно и тепло

В среду, пятого апреля, в Челябинской области ожидается малооблачная и теплая погода, без осадков. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске минус 1-3 градуса, по области – от плюс двух до минус трех градусов, в низинах – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, днём местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что на три единицы ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в шесть часов 17 минут, заход - в 19 часов 38 минут. Долгота светового дня - 13 часов 21 минута. Полнолуние.

По народному календарю пятого апреля – Никонов день.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц - защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.