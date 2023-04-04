04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
04.04.2023
Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»
В среду в Челябинской области – ясно и тепло
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023