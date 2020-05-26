В среду в Челябинской области жара и местами грозы

В среду, 27 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в горах – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 22-27 градусов, на юге – до плюс 33 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозах порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 29 минут, заход - в 21 час 16 минут. Долгота светового дня - 16 часов 48 минут. Луна растущая.

Сегодня по народному календарю Сидор Бокогрей. Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры - «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут тепло.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода весны.

Именины в этот день: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.