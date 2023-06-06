В среду в Челябинской области жара спадет, пройдут ливни и грозы

В среду, седьмого июня, в отдельных районах Челябинской области сохранится аномально жаркая погода. Предстоящей в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью в горах прогнозируют местами сильные и очень сильные ливни, в отдельных районах прогремят грозы, в первой половине ночи возможен град, местами крупный. Атмосферное давление сначала упадет, потом немного повысится.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске - плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горных районах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 16-21 градус, на юге региона воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15-18 метров в секунду, при грозах локально до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, предстоящей ночью оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 736 миллиметров ртутного столба, что на шесть единиц ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в четыре часа 16 минут, заход - в 21 час 29 минут. Долгота светового дня - 17 часов 13 минут. Луна убывающая.

Седьмого июня по народному календарю Иван - Медвяные росы. На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» - сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».

В то же время сильная роса - настоящая, а не «медвяная» - в этот день предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», - так говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день - ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Именины в этот день: Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.