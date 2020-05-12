В среду в Челябинской области жара, ветер и местами дожди

В среду, 13 мая, в Челябинской области ожидается аномально жаркая и ветреная погода, местами небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы. Среднесуточная температура воздуха на семь градусов и более выше нормы. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 19-24 градуса. В ночные часы – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – до плюс трех градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 50 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 2 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Яков Теплый.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.