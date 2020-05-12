ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В среду в Челябинской области жара, ветер и местами дожди

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Вчера, 23:40
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 13 мая, в Челябинской области ожидается аномально жаркая и ветреная погода, местами небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы. Среднесуточная температура воздуха на семь градусов и более выше нормы. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 19-24 градуса. В ночные часы – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – до плюс трех градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 50 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 2 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Яков Теплый.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
03.05.20 22:04
В понедельник в Челябинской области днем – тепло, ночью и утром - заморозки
02.05.20 17:06
В воскресенье в Челябинской области без существенных осадков, ночью заморозки
02.05.20 11:56
Второго мая в Челябинской области тепло и местами грозы
30.04.20 14:33
На Первомай в Челябинской области тепло, ветер и местами дожди
30.04.20 09:29
В четверг сильные дожди и усиление ветра
29.04.20 10:17
Среда в Челябинской области будет теплой и с грозами
27.04.20 13:32
Во вторник в Челябинской области тепло и дождливо
26.04.20 20:24
В понедельник тепло и кратковременные дожди
24.04.20 16:59
В выходные в Челябинской области тепло, ветер и небольшие дожди
24.04.20 10:35
Пятница в Челябинской области будет дожливой

Погода в Челябинске

Экономика
Вчера, 13:17
Какие выплаты положены семьям с детьми?
Общество
Вчера, 16:49
Виктор Мамин заявил о нецелесообразности введения в Челябинской области цифровых пропусков
Новости
Вчера, 17:19
Общество
Областные власти считают "Тоннель" эффективной и нужной мерой противодействия коронавирусу
Вчера, 16:06
Происшествия
В Челябинске будут судить убийц водителя, труп которого был обнаружен спустя несколько лет
Вчера, 15:29
Происшествия
Психбольного лжеминера из Челябинска суд оставил на свободе
Вчера, 15:05
Экономика
О поддержке бизнесом пострадавших от коронавируса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Вчера, 14:28
Происшествия
В Каштакском бору Челябинска лоб в лоб столкнулись две иномарки
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика