В среду в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди и грозы

В среду, пятого мая, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, по области - плюс 23-28 градусов, в горах – плюс 18-23 градуса.

Ветер южный с переходом днём на западный, ночью 5-10 метров в секунду, днём 9-14 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 3 минуты, заход - в 20 часов 39 минут. Долгота светового дня - 15 часов 36 минут. Луна убывающая.

По народному календарю пятого мая – День Луки.

На Луку высаживали на грядки лук: «Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут». Это растение считали на Руси целебным - и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук - избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Именины в этот день: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.