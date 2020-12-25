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В субботу в Челябинской области легкий морозец и без осадков, в воскресенье - местами снег

В предстоящие выходные, 26 и 27 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в субботу – преимущественно без осадков, утром в отдельных районах туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. В воскресенье синоптики обещают местами небольшой снег, в горах до умеренного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на 26 декабря в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области – минус 15-20 градусов, при прояснении – до минус 25 градусов, в горных районах – минус 10-15 градусов. В ночь на воскресенье – минус 12-17 градусов, в горах – минус 7-12 градусов. Ночь на понедельник будет еще теплее – минус 6-11 градусов по всей области.

В дневные часы в субботу в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 7-12 градусов. В воскресенье – минус 2-7 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу по народному календарю – Евстратиев день, Ведьмины посиделки.

«Мученик Евстрат солнышку рад», - говорили наши предки, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.

В воскресенье, 27 декабря, по народному календарю Филимонов день. Дни постепенно становились длиннее и светлее. В этот день говорили: «Зима от ночи урвала, дня притачала». По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено - крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз - то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

Именины в этот день: Иларион, Николай, Филимон.