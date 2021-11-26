26.11.2021
Кражей люков и решеток на улице Конструктора Духова в Челябинске заинтересовалась прокуратура
26.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
26.11.2021
В Миассе избран новый почетный гражданин города
26.11.2021
В Магнитогорске оставляют льготы на дополнительное образование детей
26.11.2021
Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч
26.11.2021
В Кыштыме молодой строитель сорвался с семиметровой высоты
В субботу в Челябинской области – местами снег, в воскресенье – без осадков
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021