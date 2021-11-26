В субботу в Челябинской области – местами снег, в воскресенье – без осадков

В предстоящие выходные, 27 и 28 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в субботу местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели, гололедные явления. В воскресенье – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске - минус 5-7 градусов, по области - минус 4-9 градусов. В ночь на воскресенье и понедельник - минус 8-13 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу – от минус четырех до плюс одного градуса, в воскресенье – минус 2-7 градусов.

Ветер в субботу юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, в воскресенье - 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы - 745 миллиметров ртутного столба. В субботу оно существенно не изменится, в воскресенье повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 27 ноября - Филипповка, Заговенье.

В этот день обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь - урожай пшеницы. Если каркал ворон - ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.

По народному календарю 28 ноября - Гурьев день. В этот день смотрели на приметы погоды. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья. Рожденного в этот день одаривали в старину мерой овса, возом сена.

Именины в этот день празднуют Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.