В субботу в Челябинской области – мороз, в воскресенье – местами снег

В предстоящие выходные, 25 и 26 декабря, в Челябинской области ожидается морозная погода, в субботу – без существенных осадков, утром местами изморозь. В воскресенье синоптики обещают местами небольшой снег, в горах до умеренного, возможны метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 25-27 градусов, по области – 23-28 градусов, при прояснении – до минус 33 градусов. В ночь на воскресенье – минус 20-25 градусов, на крайнем западе – до минус 15 градусов. Ночь на понедельник будет теплее – минус 11-16 градусов.

В дневные часы в субботу в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в низинах – до минус 24 градусов. В воскресенье – минус 8-13 градусов.

Ветер в субботу - южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. В ночь на воскресенье ветер неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в субботу оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно будет снижаться и к понедельнику достигнет 739 миллиметров ртутного столба, что на три единицы ниже нормы. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 25 декабря - Спиридон Солнцеворот.

Этот день на Руси прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинала убывать, а день - прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима - на мороз. По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», - говорили в народе.

Подмечали и направление ветра: считалось, что оно останется неизменным до Сороков. Люди также знали: если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными; если же солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.

Именины в этот день: Александр, Спиридон.

По народному календарю 26 декабря – Евстратиев день, Ведьмины посиделки.

«Мученик Евстрат солнышку рад», - говорили наши предки, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.