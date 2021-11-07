В воскресенье в Челябинской области местами дожди и снег

В воскресенье, седьмого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, в отдельных районах снег, в горах осадки до умеренных, на крайнем западе до сильных. Местами отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица, в горах местами сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс пять градусов, влажность воздуха всего 11%, ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 8 минут, заход - в 17 часов 7 минут. Долгота светового дня - 8 часов 59 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Дедовские плачи.

На дедовские плачи особые приметы существовали для торговцев — им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место — иначе можно было спугнуть удачу. Именины в этот день: Афанасий, Валерий, Матрона.