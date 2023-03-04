В воскресенье в Челябинской области – местами мокрый снег

В воскресенье, пятого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой мокрый снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в 14 часов дня в Челябинске было около градусов, влажность воздуха 52%, ветер южный 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов.

В воскресенье днем в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градусов. По области – от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 754 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 36 минут, заход - в 18 часов 36 минут. Долгота светового дня - 11 часов. Луна растущая.

По народному календарю пятого марта – День Катыша.

Для будущего благополучия нужно было тайком взять у кузнеца из горна тлеющие угли и отнести их в поле. Согласно поверью, украденный огонь скреплял союз земли, сохи и бороны, грел почву, отгонял от нивы скудость и сулил в итоге славный урожай.

Именины в этот день: Антон, Афанасий, Варлаам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.