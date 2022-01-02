В воскресенье в Челябинской области снег, местами метели

В воскресенье, второго января, в Челябинской области ожидается облачная погода небольшой снег, в восточной половине до умеренного, местами гололедные явления, слабые метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 10 градусов, влажность воздуха 92%. Ветер южный 2-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области – минус 1-6 градусов.

Ветер южный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 36 минут. Долгота светового дня - 7 часов 16 минут. Луна убывающая.

По народному календарю второго января – Игнатьев день.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

Именины в этот день: Антон, Даниил, Иван, Игнатий.