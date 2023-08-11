В выходные в Челябинская области – ясная и теплая погода

В предстоящие выходные, 12 и 13 августа, в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода, преимущественно без осадков. В Магнитогорске на все выходные установится режим «черного неба». Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 8-13 градусов, в низинах – до плюс четырех градусов. В ночь на воскресенье – плюс 6-11 градусов, в низинах – до плюс трех градусов.

В дневные часы синоптики обещают плюс 19-24 градуса. В понедельник жаркая погода вернется – плюс 25-30 градусов.

Ветер северо-западный, северный 2-8 метров в секунду, в субботу днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 12 августа - Силуан и Сила.

В этот день обращали внимание на погоду: если она была пасмурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще при ветреной погоде — быть долгой мокроте.

Именины в этот день: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

В народном календаре 13 августа – Евдокимов день.

На Руси у этого дня было особенное значение — православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд, которые можно было вкушать, радовал разнообразием. Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа — свежая, вяленая, пареная; из нее делали начинку для пирогов, варили из нее кашу, настаивали квас.

Именины в этот день: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.