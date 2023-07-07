В выходные в Челябинской области – аномальная жара

В предстоящие выходные, восьмого и девятого июля, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода, Среднесуточные температуры воздуха будут выше климатической нормы на семь и более градусов.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс девяти градусов. В ночь на воскресенье – плюс 13-18 градусов, ночь на понедельник температура воздуха будет выше – плюс 16-21 градус.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 28-33 градуса, в южной половине региона воздух накалится до плюс 36 градусов. В воскресенье на всей территории области – плюс 31-36 градусов, в понедельник – плюс 35-40 градусов.

Ветер северный, северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду. В воскресенье ветер стихнет - неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем южный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба. В течение субботы оно существенно не изменится, в воскресенье оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба и продолжит падать. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю восьмого июля - День Петра и Февронии.

С Петра и Февронии ждали еще сорок жарких дней. «После Ивана не надо жупана», — говорили по этому поводу крестьяне (день Ивана Купалы празднуется накануне). Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя Русальницей.

Именины в этот день: Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Фёдор.

По народному календарю девятого июля - Давид Земляничник.

Земляничником преподобного Давида на Руси назвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды.

На Давида подмечали приметы погоды. Если шел дождь - это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд.

Именины в этот день: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.