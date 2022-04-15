В выходные в Челябинской области чуть похолодает

В предстоящие выходные, 16 и 17 апреля, в Челябинской области ожидается небольшое понижение температуры воздуха, в субботу местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, на крайнем западе ночью до сильных. В воскресенье – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – плюс 3-8 градусов, в ночь на воскресенье – от минус четырех до плюс одного градуса.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области - плюс 9-14 градус, в горах – плюс 4-9 градусов. В воскресенье в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области - плюс 8-13 градусов.

Ветер в субботу – юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, днём местами порывы 13-18 метров в секунду. В воскресенье ветер чуть стихнет - северо-западный, западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в ночь на субботу оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 738 миллиметров ртутного столба и продолжит расти, достигнув в воскресенье 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 16 апреля - Никита Водопол, Угощение водяного.

С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).

Именины в этот день: Никита.

По народному календарю 17 апреля – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.

Песнопевцем Иосифа прозвали в народе, потому что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль».

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево. Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое.

Именины в этот день: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.