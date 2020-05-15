В выходные в Челябинской области днем тепло, ночью заморозки, местами дожди

В предстоящие выходные, 16 и 17 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода, ночные заморозки, утренние туманы, небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу плюс 6-11 градусов, горах и низинах - до минус одного градуса, на почве – до минус трех градусов. В последующие две ночи – плюс 4-9 градусов, при прояснении – около ноля.

В дневные часы синоптики обещают плюс 15-20 градусов, на юге в субботу – до плюс 23 градус.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью в субботу 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. В воскресенье ветер чуть ослабнет – 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 732 миллиметров, в воскресенье повысится до 737 миллиметров, к понедельнику вновь упадет до 732 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения.

В субботу, 16 мая, по народному календарю Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи.

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них - Рассадница - говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли. Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи».

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем. Именины в этот день: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.

В воскресенье, 17 мая, - Пелагея Заступница, День баклушников.

В народе святая Пелагия (Пелагея) всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам. А сам день святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки - баклуши.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.