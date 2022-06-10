В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

В предстоящие праздничные выходные, 11 и 12 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут кратковременные дожди, в субботу в горах до сильных, местами грозы, град.

В субботу в восточных и юго-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 7-12 градусов, в ночь на воскресенье – плюс 8-13 градусов, в ночь на понедельник – плюс 5-10 градусов.

В субботу дневные часы синоптики обещают плюс 17-22 градуса, на юге - до плюс 25 градусов.

В День России, 12 июня, будет прохладнее – плюс 14-19 градусов.

Ветер в субботу - северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду, в воскресенье - западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, течение субботы оно существенно, в воскресенье начнет расти и к понедельнику достигнет миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 11 июня – Феодосья Колосятница.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь - много грибов найдешь, а если знойный июнь - на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу - будет низкая цена хлебу, если с середины - средняя, а если сверху - высокая. Именины в этот день: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.

По народному календарю 12 июня - Змеиный праздник.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный». Именины в этот день: Василий, Исаакий, Никанор.