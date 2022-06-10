В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 10 июня, в преддверии Дня России, в Луганске состоялся концерт народных артистов России
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10.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.06.2022

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители ЖК «Ньютон», выступившие против вырубки зелёного массива под строительство катка УралГУФК,
10.06.2022

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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 В мэрии Челябинска сообщили, что земельный участок, отведённый под строительство крытого ка
10.06.2022

Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Немного радио в прошедшей воде
Погода
10.06.2022 18:21

В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

В предстоящие праздничные выходные, 11 и 12 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут кратковременные дожди, в субботу в горах до сильных, местами грозы, град.

В субботу в восточных и юго-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 7-12 градусов, в ночь на воскресенье – плюс 8-13 градусов, в ночь на понедельник – плюс 5-10 градусов.

В субботу дневные часы синоптики обещают плюс 17-22 градуса, на юге - до плюс 25 градусов.

В День России, 12 июня, будет прохладнее – плюс 14-19 градусов.

Ветер в субботу - северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду, в воскресенье - западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, течение субботы оно существенно, в воскресенье начнет расти и к понедельнику достигнет миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 11 июня – Феодосья Колосятница.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь - много грибов найдешь, а если знойный июнь - на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу - будет низкая цена хлебу, если с середины - средняя, а если сверху - высокая. Именины в этот день: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.

По народному календарю 12 июня - Змеиный праздник.

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный». Именины в этот день: Василий, Исаакий, Никанор.

Автор: Любовь Юрина
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Циклон, который на текущей неделе принес на Урал дожди, задержится еще на несколько суток. А в во
10.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.06.2022

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

09.06.2022 10:31

Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%

09.06.2022 10:29

Текслер поручил главам держать на контроле газификацию

09.06.2022 10:12

Губернаторы регионов УрФО соберутся в Челябинской области накануне длинных выходных

09.06.2022 09:41

Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков

08.06.2022 17:55

Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова

08.06.2022 17:44

«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России

08.06.2022 17:41

Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей

08.06.2022 17:38

Пленный украинец: Командование нас кинуло

08.06.2022 17:37

Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России

08.06.2022 17:31

В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха

08.06.2022 17:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

08.06.2022 17:11

В четверг в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди и грозы

08.06.2022 17:09

Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны

08.06.2022 16:50

Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации