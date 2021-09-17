В выходные в Челябинской области – дожди, местами с мокрым снегом

В предстоящие выходные, 18 и 19 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие и осадки преимущественно: в субботу - в виде дождя, в воскресенье – мокрого снега. В отдельных районах - заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В южных районах местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в восточных и северо-восточных районах местами ожидается высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – до плюс пяти градусов, при прояснении – до минус двух градусов, в ночь на воскресенье – до плюс двух градусов, местами заморозки до минус четырех градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу – плюс 6-11 градусов, в воскресенье – плюс 4-9 градусов.

Ветер западный, северо-западный 5-11 метров в секунду, в субботу днём порывы до 15 метров в секунду, в воскресенье – до 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в субботу оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 18 сентября – Захарий и Елизавета.

По этому дню судили, какой будет зима. Также смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной; а если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

По народному календарю 19 сентября - Михайлов день.

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», - говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх — к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.

Именины в этот день: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.