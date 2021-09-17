17.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.09.2021
В Челябинске обсудили вопросы взаимодействия ЮУЖД и региональных грузоотправителей
17.09.2021
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом центры «Ариант»
17.09.2021
При обыске у замминистра Белавкина были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства
17.09.2021
В Челябинске более пяти с половиной тысяч человек имеют официальный статус безработного
17.09.2021
Челябинские власти поздравили молодых мам, родивших малышей в день рождения города
В выходные в Челябинской области – дожди, местами с мокрым снегом
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021
Коркинское слияние произойдет не раньше 2022 года
14.09.2021