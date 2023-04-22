В выходные в Челябинской области – местами дожди и грозы с порывистым ветром

В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, в отдельных районах грозы, в утренние часы – туманы. Прогнозируют перепады атмосферного давления и усиление ветра в субботу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье – плюс 1-6 градусов, лишь в низинах в субботу столбик термометра может опуститься до минус шести градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 11-16 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс семи градусов. В воскресенье воздух прогреется до плюс 13-18 градусов.

Ветер в субботу южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду, в воскресенье - западной четверти 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в субботу оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба, в воскресенье начнет расти и в понедельник достигнет 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое. В ночь на субботу – небольшие геомагнитные возмущения силой четыре балла.

По народному календарю 22 апреля - Вадим Ключник.

В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

Именины в этот день: Вадим, Гавриил.

По народному календарю 23 апреля – Терентий Маревный.

В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать. В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь - ни проехать, ни пройти».

Именины в этот день: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.