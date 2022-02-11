В выходные в Челябинской области местами снег и слабый ветер

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, предстоящей ночью и в выходные, 12 и 13 февраля, в Челябинской области ожидаются сильн
11.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 12 февраля, в Калининском районе Челябинска приступят к подготовке площадки для строит
11.02.2022

В Челябинске построят новый МФЦ для миграционной службы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В день всех влюбленных, 14 февраля, Камерный театр предлагает жителям Челябинска найти свою втору
11.02.2022

В День Всех влюбленных Камерный театр Челябинска приглашает на свидание вслепую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

14 февраля челябинские больничные клоуны признаются в любви детям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

Мошенник из Магнитогорска искал жертв на сайтах знакомств и выманивал у них деньги на лечение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

Житель Сосновского района предстанет перед судом за избиение маленького сына
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

В Челябинске объявлен набор на курсы матросов-спасателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.02.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Погода
11.02.2022 20:59

В выходные в Челябинской области местами снег и слабый ветер

В предстоящие выходные, 12 и 13 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. В ночь на субботу в восточной половине сильный снег, в субботу в юго-западных районах умеренный снег, на остальной территории – небольшие осадки. В Челябинске в выходные - без существенных осадков. На дорогах гололедица, местами сильная. Перепады атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу температура воздуха – минус 14-19 градусов, при прояснении до минус 24 градусов, на крайнем западе – минус 9-14 градусов. В ночь на воскресенье – минус 15-20 градусов, в горах – до минус 25 градусов. В ночь на понедельник – минус 12-17 градусов, в горах – до минус 22 градусов.

В субботу и воскресенье в дневные часы синоптики обещают минус 5-10 градусов.

Ветер в субботу западной четверти 2-7 метров в секунду, в воскресенье неустойчивый ветер 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, в воскресенье будет расти и к понедельнику составит 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 12 февраля Трехсвятие, Васильев день. По поведению диких животных судили о погоде. Если зайцы приходят в сады - будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью - тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом, значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещает сырой год.

Именины в этот день: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор, Феофил.

По народному календарю 13 февраля Никита – пожарник.

С огнем связаны некоторые приметы этого дня. Говорили, что, если дрова в печи дымят и плохо загораются, — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.

Именины в этот день: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, предстоящей ночью и в выходные, 12 и 13 февраля, в Челябинской области ожидаются сильн
11.02.2022

Южноуральцев предупреждают о снегопадах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 12 февраля, в Калининском районе Челябинска приступят к подготовке площадки для строит
11.02.2022

В Челябинске построят новый МФЦ для миграционной службы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.02.2022

«Приполярный-2022»: покорившие перевал Дятлова южноуральцы собираются в новое экстремальное путешествие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В день всех влюбленных, 14 февраля, Камерный театр предлагает жителям Челябинска найти свою втору
11.02.2022

В День Всех влюбленных Камерный театр Челябинска приглашает на свидание вслепую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство социальных отношений Челябинской области объяснило, чем вызвана существенная разница
11.02.2022

Минсоц объяснило причины существенной разницы в размерах премий в Магнитогорском интернате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Информационное агентство
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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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09.02.2022 15:16

Театр «Омнибус» из Златоуста приглашает в путешествие… на Байкал

09.02.2022 15:15

Правительство России определило основные правила обращения криптовалют в стране

09.02.2022 15:11

ВТБ на треть увеличил продажи ипотеки на Южном Урале в январе

09.02.2022 15:06

Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции

09.02.2022 15:05

Переболевшие ковидом бессимптомно или без ПЦР-подтверждения получат QR-код

09.02.2022 15:05

Прокуратура помогла челябинке, на которую приставы «повесили» 1517 исполнительных производств

09.02.2022 15:02

Российским фигуристам не вручают награды из-за сомнительного допинг-теста

09.02.2022 15:02

Минпросвещения: большинство учителей в России имеют оклад ниже МРОТ

09.02.2022 14:28

«Спасибо» неизвестным: новый пляж в Ленинском районе Челябинска остался без забора