В выходные в Челябинской области местами снег и слабый ветер

В предстоящие выходные, 12 и 13 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. В ночь на субботу в восточной половине сильный снег, в субботу в юго-западных районах умеренный снег, на остальной территории – небольшие осадки. В Челябинске в выходные - без существенных осадков. На дорогах гололедица, местами сильная. Перепады атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу температура воздуха – минус 14-19 градусов, при прояснении до минус 24 градусов, на крайнем западе – минус 9-14 градусов. В ночь на воскресенье – минус 15-20 градусов, в горах – до минус 25 градусов. В ночь на понедельник – минус 12-17 градусов, в горах – до минус 22 градусов.

В субботу и воскресенье в дневные часы синоптики обещают минус 5-10 градусов.

Ветер в субботу западной четверти 2-7 метров в секунду, в воскресенье неустойчивый ветер 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, в воскресенье будет расти и к понедельнику составит 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 12 февраля Трехсвятие, Васильев день. По поведению диких животных судили о погоде. Если зайцы приходят в сады - будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью - тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом, значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещает сырой год.

Именины в этот день: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор, Феофил.

По народному календарю 13 февраля Никита – пожарник.

С огнем связаны некоторые приметы этого дня. Говорили, что, если дрова в печи дымят и плохо загораются, — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.

Именины в этот день: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.