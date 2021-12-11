В выходные в Челябинской области морозно, местами снег

В предстоящие выходные, 11 и 12 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, в южных районах в субботу местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области минус 9-14 градусов, в низинах – до минус 20 градусов, в ночь на воскресенье – минус 17-22 градуса, в ночь на понедельник – минус 11-16 градусов, на юге – минус 21-26 градус.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске – минус 7-10 градусов, по области – минус 6-12 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в выходные оно будет подниматься и в воскресенье достигнет 756 миллиметров ртутного столба, что на 14 единиц выше нормативных значений. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 11 декабря Сойкин день.

Сойка - лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и другие звуки — от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

По народному календарю 12 декабря - Парамон Зимоуказатель.

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное - быть декабрю ясным», - подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего (19 декабря). Багряная заря предвещала сильные ветры. В этот день наши предки говорили: «Пришел Парамон - снег с крыши вон», - и очищали кровли от снежных «шапок».

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу - не быть хлебу»; «Снег глубок -год хорош»; «Много снега - много хлеба, вода разольется - сена наберется»; «Снег земле-кормилице - теплый кожух», - такие приметы и поговорки знали крестьяне.

Именины в этот день: Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.