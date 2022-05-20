В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

В предстоящие выходные, 21 и 22 мая, в Челябинской области ожидается прохладная, сырая и ветреная погода на фоне низкого атмосферного давления. В субботу дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах грозы, в воскресенье – умеренные и небольшие дожди. В отдельных районах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 2-7 градусов, в горах и низинах заморозки до минус трех градусов. В ночь на воскресенье и понедельник – до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу плюс 6-11 градусов, в воскресенье – плюс 8-13 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно понизится до 726 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно чуть повысится – до 728 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 21 мая - Иван Долгий.

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

Именины в этот день: Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

По народному календарю 22 мая – Никола Вешний.

Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти («Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой»), поэтому лошадей уже выгоняли в ночное. С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», - подмечали в народе. Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Именины в этот день: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.