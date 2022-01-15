В выходные в Челябинской области потеплеет, упадет давление и усилится ветер

В предстоящие выходные, 15 и 16 января, в Челябинской области ожидается повышение температуры воздуха, существенное падение атмосферного давление и усиление ветра. Пройдет небольшой снег, местами умеренный, метели, утром на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу прогнозируется минус 14-19 градусов, при прояснении – до минус 24 градусов. В ночь на воскресенье – минус 8-13 градусов. В ночь на понедельник в регион вновь вернутся морозы – минус 15-20 градусов.

В дневные часы в субботу – минус 2-7 градусов, в воскресенье холоднее – минус 6-11 градусов.

Ветер южный, юго-восточный в субботу ночью 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. В воскресенье ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно существенно понизится и составит 716 миллиметров ртутного столба. К понедельнику давление повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

По народному календарю 15 января – Сильвестров день, или Куриный праздник.

Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья.

Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В этот день н е только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли».

Именины в этот день: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.

По народному календарю 16 января Гордеев день.

По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми - иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился - да с неба свалился». Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.

Именины в этот день: Василий, Гордей, Ирина.