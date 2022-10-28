В выходные в Челябинской области прохладно, без осадков, возможны магнитные бури

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 октябр
Анонсы
Анонсы
28.10.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вечером в Миассе (Челябинская область) инспекторы ГИБДД обратили внимание на ВАЗ, водитель которо
28.10.2022

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Взял у отца новую машину без спроса и получил пулю в колесо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главное управление государственного строительного надзора Челябинской области возглавит 34-летний
28.10.2022

ГУ гостройнадзора Челябинской области возглавил 34-летний Кирилл Мозгалёв
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2022

В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2022

Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2022

Врач в Челябинской области должен получать 80,8 тысячи рублей, медсестры и санитарки - 40,4 тысячи

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2022

На Шершневской плотине установили дополнительные знаки о запрете движения большегрузов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В выходные в Челябинской области прохладно, без осадков, возможны магнитные бури

В предстоящие выходные, 29 и 30 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туманы. Синоптики прогнозируют слабые магнитные бури.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 4-9 градусов, в низинах – до минус 13 градусов, в ночь на воскресенье – минус 3-8 градусов, ночь на понедельник будет чуть теплее – минус 1-6 градусов.

В дневные часы синоптики обещают от минус двух до плюс четырех градуса.

Ветер южной четверти 2-8 метров в секунду, в субботу местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – до 738 миллиметров ртутного столба, что на четыре единицы ниже нормы. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. В ночь с субботы на воскресенье Gismeteo прогнозирует небольшие геомагнитные возмущения, а ближе к полуночи – слабые магнитные бури.

По народному календарю 29 октября - Лонгин Сотник.

На Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», — говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.

Именины в этот день: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

По народному календарю 30 октября – Осия Колесник.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, нехитрый транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей. «На Осия колесо с осью до весны расстаются», — говорили крестьяне.

А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия, Сергей, Юлиан.

Автор: Любовь Юрина
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Подарок на День рождения челябинской миссис Сэвидж - премьера

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В Красноармейском районе два пьяных устроили ДТП

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Жители Челябинска все охотнее впускают умных помощников в свою жизнь