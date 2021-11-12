В выходные в Челябинской области – снег, порывистый ветер перепады давления

В предстоящие выходные, 13 и 14 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, будет идти снег, в субботу местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов. В ночь на воскресенье в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 5-10 градусов. Ночь на понедельник будет еще более холодной, местами прогнозируют до минус 22 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу в Челябинске минус 1-3 градуса, по области – до минус пяти градусов, в воскресенье – минус 1-6 градусов.

Ветер юго-западный, западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, за субботу оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба, в воскресенье повысится до 738 миллиметров ртутного столба, в понедельник поднимется еще на 10 единиц. Геомагнитное поле возможно спокойное.

По народному календарю 13 ноября - Спиридон и Никодим.

На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой. В это время они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Зайчатина считалась лакомством, и если удавалось изловить зверя, семью охотника в этот день ждал вкусный ужин.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

По народному календарю 14 ноября - Кузьминки.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным — следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.