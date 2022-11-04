В выходные в Челябинской области сохранится влажно-ветреная погода

В предстоящие выходные дни, пятого и шестого ноября, в Челябинской области ожидается прохладная и влажно-ветреная погода. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, в субботу на востоке возможны более сильные осадки, утром на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов. В ночь на воскресенье в областном центре – минус 4-6 градусов на остальной территории – минус 3-8 градусов.

Пятого ноября в дневные часы синоптики обещают от минус четырех до плюс одного градуса, пятого ноября – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер северо-западный, в субботу –7-12 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду, в воскресенье – 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба, в воскресенье продолжит расти и достигнет 743 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю пятого ноября – День Якова. На Якова (Иакова) старались закончить заготовку дров на зиму. Считалось, что если успеть сделать это вовремя, то в доме всегда будет тепло. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день.

На Якова справляли последние осенины - проводы осени. Как подмечали наши предки, в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето - урожайным. «Снега надует - хлеба прибудет», - говорили в народе. Если же выпадал мелкий, твердый снег - «крупа» -то зиму ждали с Матрениного дня (22 ноября).

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.

По народному календарю шестого ноября - Скорбящая Божия Матерь, Светец. На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец - отрада девиц», - говорили в народе. Также было принято молиться в этот день иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее избавить от скорби и болезней.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.