В выходные в Челябинской области сыро и ветрено

В предстоящие выходные, 23 и 24 октября, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, в большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 2-7 градусов, при прояснении – до минус одного градуса, в ночь на воскресенье - плюс 3-8 градусов. Ночь на понедельник будет холоднее.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске - плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов. В воскресенье в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 8-13 градусов.

Ветер западный, юго-западный, в субботу – 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, в воскресенье - 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение субботы оно повысится до 738 миллиметров ртутного столба, в воскресенье понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 23 октября - Евлампий Зимоуказатель.

На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц: считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север - быть скорой и строгой зиме, если на юг - до самой Казанской будет грязь и слякоть.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.

По народному календарю 24 октября - Филиппова канитель.

На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель - так наши предки называли распутицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из дома, крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло». Несмотря на распутицу, делами нужно было заниматься — например, везти на мельницу зерно, чтобы намолоть муки или крупы.

Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду - это сулило улучшение в денежных делах. А вот если на Филиппа еще продолжался листопад - нужно было готовиться к тяжелому году.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Антон, Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.