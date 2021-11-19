В выходные в Челябинской области – сыро и ветрено

В предстоящие выходные, 20 и 21 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного. В отдельных районах слабые метели, гололедные явления. В Челябинске в субботу преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье синоптики обещают в Челябинске – минус 5-8 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 12 градусов.

В дневные часы синоптики обещают от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение субботы оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно упадет до 720 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 20 ноября - Федотов день.

В это время на реках и озерах вставал лед. Люди подмечали: «Федот лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам.

По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это предвещало, что следующее лето будет хлебным.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

По народному календарю 21 ноября - Михайлов день.

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель, и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы (19 декабря)». Однако, не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит». По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

Именины в этот день: Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.