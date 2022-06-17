В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

В предстоящие выходные, 18 и 19 июня, в Челябинской области ожидается теплая погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в субботу в горах прогнозируют сильные дожди и ливни, местами грозы, крупный град.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночные часы в Челябинске – плюс 13-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу плюс 26-31 градус в горах прохладнее – до плюс 21 градуса. В воскресенье – плюс 20-25 градусов.

Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в воскресенье оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

По народному календарю 18 июня - Дорофеев день.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году -«воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий».

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным - ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки - то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Именины в этот день: Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

По народному календарю 19 июня - Ларион Пропольник.

На Лариона - так на Руси называли святого Илариона - было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион - дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками - они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть - руки колоть, а не полоть - так и хлеба не молоть», - приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, - сорняки скоро опять силу возьмут. Именины в этот день: Виссарион, Георгий, Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Фекла.