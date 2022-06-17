В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Александра Уфимцева
Дело Виктора Щекотова
Зеленая революция
корона
Банкротство Уралбройлер
Арест Николая Сандакова
Наркотики
Мирная миссия-2007
На житейских перекрестках
Дело Жана Мезенцева
Транспорт
Гроза
Переселение поселка Роза
Картина маслом
Челябинск минирование
Дело Корецкого
Здоровье
Физкультминутки
Анонсы
Паводок
Экология
Метро в Челябинске
Физкультминутка
Голодовка в Розе
Мусор
Протесты медиков
Арест Ардабьевского
ЖКХ
Пригородные поезда
Лесные пожары
Банкротство ЗМЗ
Космос
Дело Александра Макарова
Дело Артура Дамерта
Образование
Жизнь на минималках
Крещение
Коррупция в филиале ЧелГУ
Дело Александра Путина
Автовокзал Челябинск
Уголовное дело Юревича
ЗСО
Арест чиновников Озерска
Дело Скрынника
АгроПлюс
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Мусор
Гроза
ЕГЭ
Экспедиция ЧелГУ
Дело Виктора Щекотова
Космос
АгроПлюс
Лесные пожары
Коронавирус
Физкультминутка
Глазами краеведа
Тефтелев коррупция
Протесты медиков
Дело Скрынника
Экология
Спецоперация на Украине
Выборы мэра
Челябинск минирование
Дело Александра Путина
Дело Дмитрия Замятина
Клещи
Дело Продкорпорации
Арест Юрия Серебренникова
Автовокзал Челябинск
Дело Артура Дамерта
ЖКХ
Учения стран ШОС
Арест Николая Сандакова
Ситуация на Украине
Уголовное дело Юревича
Дело Александра Макарова
Банкротство Уралбройлер
Анонсы
Транспорт
Паводок
На житейских перекрестках
Детское питание
День редких заболеваний
Бунт в копейской колонии
Арест Васькова
Физкультминутки
Жизнь на минималках
Дело Корецкого
Арест чиновников Озерска
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пяти городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способству
17.06.2022

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке еще на два процентны
17.06.2022

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) задержан заместитель начальника местной полиции Мурат Ахмет
17.06.2022

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют ливни, грозы, град, шквал
17.06.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России появится виртуальная социальная карта на базе платежной системы «Мир». Она может быть до
17.06.2022

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2022

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области
Погода
17.06.2022 19:23

В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

В предстоящие выходные, 18 и 19 июня, в Челябинской области ожидается теплая погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в субботу в горах прогнозируют сильные дожди и ливни, местами грозы, крупный град.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночные часы в Челябинске – плюс 13-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу плюс 26-31 градус в горах прохладнее – до плюс 21 градуса. В воскресенье – плюс 20-25 градусов.

Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в воскресенье оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

По народному календарю 18 июня - Дорофеев день.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году -«воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий».

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным - ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки - то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Именины в этот день: Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

По народному календарю 19 июня - Ларион Пропольник.

На Лариона - так на Руси называли святого Илариона - было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион - дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками - они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть - руки колоть, а не полоть - так и хлеба не молоть», - приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, - сорняки скоро опять силу возьмут. Именины в этот день: Виссарион, Георгий, Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Фекла.

Автор: Любовь Юрина
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в течение трех дней – с 17 по 19 июня – будет проходить XXVIII Всероссийски
Общество

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площадях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию
Экономика
Транспорт

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером принимает участие в меро
Федерация

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. Они должны бы
Общество

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита деле
Общество

Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни

15.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский Новый Художественный театр одержал большую победу на VIII Международном театральном ф
Культура

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»

12.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пяти городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способству
17.06.2022

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке еще на два процентны
17.06.2022

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) задержан заместитель начальника местной полиции Мурат Ахмет
17.06.2022

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют ливни, грозы, град, шквал
17.06.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России появится виртуальная социальная карта на базе платежной системы «Мир». Она может быть до
17.06.2022

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

17.06.2022 19:23

В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

17.06.2022 14:12

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

17.06.2022 11:55

В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку

17.06.2022 11:30

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

17.06.2022 11:29

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

17.06.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое

17.06.2022 11:24

Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам

17.06.2022 11:19

Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине

17.06.2022 11:16

В Челябинской области введен мораторий на проверки получателей бюджетных средств

17.06.2022 11:06

Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе

17.06.2022 10:46

Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений

17.06.2022 10:31

Радость и вдохновение: в Челябинске пройдет концерт творческого союза «Дивьяроса»

17.06.2022 10:26

На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами

17.06.2022 10:23

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022 10:18

ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта

17.06.2022 00:55

Строители Христорождественского собора Челябинска получили благословение Сергия Радонежского

16.06.2022 19:16

Депутат Заксобрания поддержала челябинцев, отстаивающих лес на Тополинке

16.06.2022 18:44

Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»

16.06.2022 17:43

Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

16.06.2022 17:37

В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

16.06.2022 17:34

Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

16.06.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2022 17:07

Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

16.06.2022 17:06

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

16.06.2022 16:48

Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

16.06.2022 16:39

Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

16.06.2022 16:29

Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня

16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете

16.06.2022 15:16

Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

16.06.2022 15:01

Челябинск очищают от уличных попрошаек

16.06.2022 14:57

Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии

16.06.2022 14:56

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева проиграла иск

16.06.2022 14:52

Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу

16.06.2022 14:24

В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»

16.06.2022 13:56

В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина

16.06.2022 13:54

В Копейске загорелась Газель

16.06.2022 13:30

Текслер оценил троллейбусы, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ

16.06.2022 13:08

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022 12:24

В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

16.06.2022 12:12

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

16.06.2022 12:11

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

16.06.2022 12:00

Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе

16.06.2022 11:54

Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям

16.06.2022 11:42

Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт

16.06.2022 11:40

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

16.06.2022 11:37

На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси

16.06.2022 11:27

В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

16.06.2022 11:07

Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

16.06.2022 11:00

В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

16.06.2022 10:53

В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

16.06.2022 10:24

В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

16.06.2022 10:21

«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

16.06.2022 10:21

В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

16.06.2022 00:33

В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

15.06.2022 23:59

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток

15.06.2022 23:35

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай

15.06.2022 23:00

Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

15.06.2022 19:48

Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

15.06.2022 19:21

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

15.06.2022 19:10

Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью

15.06.2022 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

15.06.2022 19:00

Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию

15.06.2022 18:49

На ПМЭФ представили новый троллейбус, который первым начнет эксплуатировать Челябинск

15.06.2022 17:40

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022 17:16

Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад

15.06.2022 17:06

В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев

15.06.2022 16:58

Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев

15.06.2022 16:53

Челябинские металлурги и общественники привели в порядок городские дворы

15.06.2022 16:46

В Челябинской области ищут инвесторов для строительства глэмпинг-парка

15.06.2022 16:46

Пьяный житель Трехгорного угнал авто и врезался в машину ДПС

15.06.2022 16:34

Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку

15.06.2022 16:30

В Челябинск доставлен первый трамвай УКВЗ из партии 2022 года